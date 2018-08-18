Роналду не смог отличиться в первом официальном матче за "Ювентус"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду дебютировал за свой новый клуб в матче первого тура чемпионата Италии по футболу против "Кьево" из Вероны. Его команда победила на выезде со счетом 3:2. Сам португалец отличиться не сумел.

Первый тайм завершился вничью – 1:1. На гол игрока "Старой синьоры" Сами Хедиры соперник ответил мячом Мариуша Стемпиньски.

После перерыва хозяева поля вышли вперед. У "Кьево" отличился Эмануэле Джаккерини. Однако затем последовал автогол Маттьи Бани. В самой концовке встречи победу "Ювентусу" принес Федерико Бернардески.