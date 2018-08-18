Лукашенко назвал отставленное им правительство Белоруссии "безмозглым"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прежнее белорусское правительство занимало безмозглую позицию по тарифам в сфере ЖКХ в рамках переговоров с МВФ о кредитной программе.

Как передает РИА Новости, об этом проинформировали в пресс-службе белорусского лидера.

18 августа Лукашенко назначил новым премьер-министром вместо Андрея Кобякова экс-главу Банка развития Сергея Румаса​​​. Он также назначил новых вице-премьеров и ряд министров.

При этом он раскритиковал позицию предыдущего правительства во время переговоров с Международным валютным фондом, из-за чего, по словам Лукашенко, в кабинете министров республики зазвучали предложения о приватизации всей государственной собственности и резком повышении услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Он назвал это "либеральной, безмозглой позицией", которая расходится с генеральной линией, проводимой президентом и может привести к недовольству населения и неплатежам.

Лукашенко напомнил, что во время предыдущей президентской кампании пообещал избирателям, что по мере роста зарплат будет постепенно увеличиваться плата за коммунальные услуги.