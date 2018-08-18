18 августа 201823:30
ЧП в Киеве: в здание врезалась зенитная установка "Бук"
В Киеве после репетиции парада по случаю Дня независимости Украины в здание бизнес-центра врезалась зенитная установка "Бук". В результате инцидента был поврежден фасад здания.
В апреле текущего года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании 24 августа годовщины независимости. В частности, документом предусматривается проведение в этот день военного парада. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на параде будут показаны новые образцы вооружения и военной техники, передает РИА Новости.
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