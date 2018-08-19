Юные российские дзюдоисты выступили на турнире имени Рахлина

В Нижнем Новгороде прошёл Всероссийский турнир по дзюдо, посвящённый памяти Заслуженного тренера России Анатолия Рахлина. На чемпионат съехались 70 борцов из шести регионов страны. Это юные спортсмены, 2002-2004-го годов рождения. Соревнования проходили на территории базы отдыха "Изумрудное". Нижний Новгород принимает турнир уже в пятый раз, отмечает телеканал "Россия 24".