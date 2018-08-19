Объявления детским почерком: волгоградский школьник спас свою маму, найдя для нее редкое лекарство

В Волгограде шестиклассник расклеил по городу объявления с просьбой о помощи тяжелобольной матери. Она перенесла инсульт и теперь ей нужно лекарство, которого, как оказалось, в аптеках нет. Эта история быстро распространилась в социальных сетях, помочь семье вызвались сотни неравнодушных людей. В конце концов, среагировали и чиновники.

Светлана Сидорова из Волгограда не может встать с постели даже, чтобы встретить журналистов. У нее чуть более недели назад случился инсульт. "Дня два болела голова. Я думала, что пройдет. Таблетки пила, как обычно. Анальгетики. А потом утром проснулась на работу идти, и не могу никак, болит и все", — вспоминает Светлана Сидорова, пострадавшая.

Когда лекарства уже не помогали, муж Светланы вызвал скорую, которая отвезла женщину в реанимацию. Медики поставили диагноз — аневризма головного мозга и кровоизлияние. Спасти жизнь 43-летей жительнице Волгограда врачи сумели, отправили домой, выписали таблетки для расширения сосудов головы. "Эти лекарства очень дорогостоящие и найти их очень трудно", — рассказывает Иван Шитиков, сын.

Это сын Светланы, который спас ей жизнь. Упаковка "Нимотоп" стоит несколько тысяч рублей. Для семьи это существенные деньги. Но оказалось, что в аптеках Волгограда этого лекарства вообще нет. 13-летний школьник тогда решил от руки написать сотни объявлений с просьбой о помощи.

Расклеил Иван объявления по всему району и очень быстро соседи откликнулись на призыв. Лекарства многие стали приносить и отдавать просто так, и теперь у Светланы несколько упаковок. Таблетки, которые выписали Светлане Сидоровой – это отечественная разработка и производится она только в России.

"Лекарство в этом году снято с производства, дальнейшее его производство запланировано только на следующий год. Но у этого лекарства есть аналоги, и поэтому в данных случаях необходимо обращаться на горячую линию департамента здравоохранения, там создан соответствующий департамент по обеспечению лекарствами", — поясняет Асад Юсуфов, сопредседатель "Гильдии защиты медицинских работников".

Эксперты говорят, что областной минздрав должен был предупредить врачей о дефиците лекарства в аптеках города, чтобы пациентке выписали аналог. Почему этого было не сделано, чиновники ведомства отказались комментировать, сославшись на администрацию региона. Но до сих пор лечащий врач не выписал новый рецепт Светлане. Скоро у нее операция и семья морально готовится к ней. А Иван пишет новые объявления от руки на тетрадных листах, с благодарностью к тем, кто помог в трудную минуту.