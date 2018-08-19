Совет да любовь: свадьба Карин Кнайсль удалась на славу
Перед визитом в Германию Владимир Путин заехал в Австрию на свадьбу министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером. Бракосочетание состоялось в предместье города Граца. Президент привёз подарки, сказал тост и станцевал. Были и песни, но уже в исполнении кубанских казаков. От их выступления, как сообщается, гости были в восторге.
Национальные австрийские костюмы, зажигательные танцы и список гостей из вип-политиков. Свадьба главы австрийского МИДа Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера — на первых полосах немецких и австрийских СМИ. В центре внимания прессы оказался и особый гость — Владимир Путин. Он тепло поздравил молодоженов и вручил невесте цветы. С собой привез традиционно русские подарки. Тульский самовар, масловыжималку и картину. А еще – песни Кубанского казачьего хора. Под них в пляс пускались все гости. Австрийские СМИ пишут, что во время церемонии Владимир Путин лично, не под прицелом камер, поздравил невесту.
Кнайсль коротко поговорила с Путиным в комнате для подарков. Но это был короткий разговор, всего несколько минут.
Владимир Путин пробыл на церемонии около часа. Он станцевал с невестой, а еще произнес поздравительный тост – на немецком языке. На прощание Путин оставил свою подпись на автомобиле молодоженов. После чего крикнул "горько!" и покинул мероприятие.
Гостей торжества угощали традиционными австрийскими блюдами. Шеф повар ресторана рассказал, что особо гордится своими лучшими рецептами — яблочным хреном ,маслом и тыквенных семечек а еще биорыбой. Специально для невесты в меню включили вегетарианскую еду. Кнайсль давно придерживается такого питания. Сама свадьба прошла в Южной Штирии, которая известна своим вином. Меры безопасности там обеспечивал спецназ из элитного австрийского подразделения "Кобра" и 300 полицейских. Они провели инструктаж жениха и невесты еще за несколько дней до торжества.
Всего на свадьбе Карин Кнайсль и Вольфганга Мейлингера было 100 гостей. Среди них – множество известных фамилий. Это и канцлер Австрии Себастьян Курц, и австрийский министр обороны, и генеральный секретарь ОПЕК. Именно из-за списка приглашенных европейские СМИ начали придавать частному мероприятию политический окрас. Версии звучали разные.
"Визит Владимира Путина имеет политическое значение. Фактически, это сигнал для всего мира. Особенно если учесть, что Австрия занимает пост председателя в Совете ЕС"
Европейские журналисты вспоминали свадьбу Николя Саркози и Карлы Бруни в 2008-м. Вот, якобы, они поженились в кругу близких – родных и друзей. А если уж в списке приглашенных – известные политики, то, по умозаключению европейских СМИ, после танцев наверняка последует обсуждение и мировой повестки. Но иногда свадьба — это всего лишь свадьба.
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