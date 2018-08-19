Лидеры России и Германии обсудили широкий круг вопросов.

В Германии прошли переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель. Их беседа продолжалась три часа за закрытыми дверями резиденции Мезеберг. Поскольку было уже поздно, итогового брифинга проводить не стали.

По завершении переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча была полезной. По его словам, состоялся очень обстоятельный и детальный разговор.

Дмитрий Песков рассказал, что в ходе общения Владимир Путин отметил, что регулярно общается с представителями крупного германского бизнеса и намерен продолжать эту практику. "Президент и канцлер подробно обсудили двусторонние отношения, с удовлетворением отметили растущую динамику взаимного торгового оборота", — подчеркнул он. Во время беседы были отмечены отдельные проекты германских компаний в части расширения их присутствия на российском рынке, и Владимир Путин подтвердил заинтересованность в таком взаимодействии.

Кроме того, политики высказали обеспокоенность "непредсказуемостью решений в тарифной области, принимаемыми некоторыми государствами". Также было выражено сожаление в связи с пробуксовкой минских соглашений, сообщает телеканал "Россия 24".

Владимир Путин и Ангела Меркель сошлись во мнении, что политизировать "Северный поток — 2" неправильно. О строительстве этой газовой магистрали речь шла еще до переговоров, когда российский президент и немецкий канцлер делали заявления для прессы.

По словам Дмитрия Пескова, речь на встрече шла не только о взаимодействии по линии бизнеса. "Говорили о необходимости расширения диалога по линии гражданского общества, "Петербургский диалог" обсуждался. Подтверждена заинтересованность в этом формате с обеих сторон, — цитирует ТАСС высказывание пресс-секретаря президента России. — Путин также говорил, а Меркель с ним соглашалась, о важности научных обменов, в том числе, в высокотехнологичных сферах. Стороны проявили достаточно высокий интерес к активизации контактов в этой области".

Еще одной темой стала Украина. И Россия, и Германия входят в "нормандский формат" и делают все возможное, чтобы найти пути решения конфликта. На встрече Путина и Меркель вновь прозвучала идея о создании миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Говоря о ситуации в Сирии, Владимир Путин призвал европейских политиков активнее включаться в процесс оказания гуманитарной помощи. По словам президента России, нужно быстрее восстановить районы, куда могут вернуться беженцы. Как считает российский лидер, у Европы в этом есть своя заинтересованность.