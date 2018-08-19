Самой красивой женой и мамой России названа Анна Телегина из Твери

Уроженка Твери Анна Телегина стала обладательницей звания "Миссис Россия 2018". Церемония награждения прошла в московском молодежном доме "Планета КВН".

Корону победительнице вручила обладательница титула "Миссис Россия 2017" Полина Диброва. Первой вице-миссис России в этом году жюри выбрало Ксению Андрееву из Санкт-Петербурга, второй вице-миссис России — Евгению Бурло из Геленджика, передает ТАСС.

Врученная победительнице конкурса корона создана мастерами предприятия "Хохломская роспись" с использованием кристаллов Swarovsky красного, янтарного и золотистого цветов.

В этом году за звание самой красивой жены и мамы боролись 30 участниц из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других российских городов, отобранные по итогам региональных конкурсов красоты. Самая юная участница конкурса — — 23-летняя москвичка Анна Васютина, самая старшая — 52-летняя Елена Лазаренко из Нижнего Новгорода.

Организатором конкурса "Миссис Россия" выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин". Помимо короны, победительницы получают призы и подарки от партнеров и спонсоров проекта. В течение года после конкурса они принимают участие в социальных, благотворительных и культурных проектах.