Новости Спорт

Все видео этой рубрики
19 августа 201803:47

После поединка с Джонсоном Александру Емельяненко понадобилась помощь врачей

Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко после прошедшего в Москве поединка с американцем Тони Джонсоном отправился в больницу, чтобы проверить состояние здоровья и зашить полученные рассечения.

По данным медиков, жизни Емельяненко ничто не угрожает – у него ушибы, гематомы и рассечения, полученные в ходе поединка с американцем, передает ТАСС.

Московский бой Александра Емельяненко и Тони Джонсона в Москве завершился ничьей. Этот поединок был главным событием вечера 50-го турнира World Fighting Championship Akhmat, по итогам которого в настоящий момент в активе Емельяненко-младшего 28 побед при семи поражениях и одной ничьей., на счету Джонсона — 11 побед, четыре поражения и одна ничья, сообщает РИА Новости.

Сейчас

00:53

Лидеры России и Германии обсудили широкий круг вопросов.

23:30

ЧП в Киеве: в здание врезалась зенитная установка "Бук"

23:12

Переговоры Путина и Меркель продолжались три часа

19:28

Ложная тревога: пропавший в Бурятии вертолет вышел на связь

19:00

Генуэзская трагедия: погибли 43 человека

17:21

На Кубани поезд протаранил трактор

16:09

Вертолет пропал после вылета из Улан-Удэ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Лидеры России и Германии обсудили широкий круг вопросов.

Лидеры России и Германии обсудили широкий круг вопросов.

3 часа назад
Человек, цементировавший ООН: не стало Кофи Аннана

Человек, цементировавший ООН: не стало Кофи Аннана

7 часов назад
Командир вертолетного звена рассказал об "охоте" в Сирии

Командир вертолетного звена рассказал об "охоте" в Сирии

8 часов назад
Володин прокомментировал идею о декриминализации ответственности за репосты

Володин прокомментировал идею о декриминализации ответственности за репосты

7 часов назад
Италия скорбит: число жертв трагедии в Генуе продолжает расти

Италия скорбит: число жертв трагедии в Генуе продолжает расти

4 часа назад
ЧП в Киеве: в здание врезалась зенитная установка "Бук"

ЧП в Киеве: в здание врезалась зенитная установка "Бук"

5 часов назад
Сын экс-депутата ГД Максима Шингаркина покончил с собой вместе с девушкой

Сын экс-депутата ГД Максима Шингаркина покончил с собой вместе с девушкой

12 часов назад
Совет да любовь: свадьба Карин Кнайсль удалась на славу

Совет да любовь: свадьба Карин Кнайсль удалась на славу

4 часа назад
Спасите двухлетнюю Арину от удушья

Спасите двухлетнюю Арину от удушья

15.08.2018 10:28
Переговоры Путина и Меркель продолжались три часа

Переговоры Путина и Меркель продолжались три часа

5 часов назад
Зе Луиш принес победу "Спартаку" в игре с "Краснодаром"

Зе Луиш принес победу "Спартаку" в игре с "Краснодаром"

7 часов назад
Православные отмечают Преображение Господне

Православные отмечают Преображение Господне

4 часа назад
Детский романтик и эстет: Москва проводила в последний путь Эдуарда Успенского

Детский романтик и эстет: Москва проводила в последний путь Эдуарда Успенского

6 часов назад
Турция поддержала позицию России по ПАСЕ

Турция поддержала позицию России по ПАСЕ

7 часов назад
Прыгунья в высоту Ласицкене выиграла очередной турнир

Прыгунья в высоту Ласицкене выиграла очередной турнир

7 часов назад
"Нетрадиционный" парад в Одессе: на одного гея пришлось восемь полицейских

"Нетрадиционный" парад в Одессе: на одного гея пришлось восемь полицейских

8 часов назад
В Питере семь лет простоял памятник не тому человеку

В Питере семь лет простоял памятник не тому человеку

8 часов назад
Ложная тревога: пропавший в Бурятии вертолет вышел на связь

Ложная тревога: пропавший в Бурятии вертолет вышел на связь

8 часов назад
Генуэзская трагедия: погибли 43 человека

Генуэзская трагедия: погибли 43 человека

9 часов назад
У Александра Овечкина родился сын

У Александра Овечкина родился сын

9 часов назад
Новый "Бук" покажут в "Патриоте"

Новый "Бук" покажут в "Патриоте"

10 часов назад
В новом клипе "Ленинграда" Шнур раскритиковал Москву

В новом клипе "Ленинграда" Шнур раскритиковал Москву

10 часов назад
Американскому и украинскому клифф-дайверам очень понравилось в Крыму

Американскому и украинскому клифф-дайверам очень понравилось в Крыму

10 часов назад
Пентагон заказал разработку допинга для солдат и собак

Пентагон заказал разработку допинга для солдат и собак

10 часов назад
Экзамены на Украине: Климкин в шоке

Экзамены на Украине: Климкин в шоке

10 часов назад
Возбуждено дело по факту кражи ювелирных изделий у хоккеиста Панина

Возбуждено дело по факту кражи ювелирных изделий у хоккеиста Панина

10 часов назад
На Кубани поезд протаранил трактор

На Кубани поезд протаранил трактор

10 часов назад
Лукашенко не хочет быть ничьим вассалом и считает чиновников детьми

Лукашенко не хочет быть ничьим вассалом и считает чиновников детьми

11 часов назад
После переизбрания лидером ПСР Эрдоган встретился с Володиным

После переизбрания лидером ПСР Эрдоган встретился с Володиным

11 часов назад
"Механика Погодина" заблокировали в Херсоне на три года

"Механика Погодина" заблокировали в Херсоне на три года

11 часов назад
Украинским силовикам внушают, что убивать дончан не грех

Украинским силовикам внушают, что убивать дончан не грех

11 часов назад
Ум и жестокость: рецепт "дружбы" от Трампа

Ум и жестокость: рецепт "дружбы" от Трампа

12 часов назад
Москва считает британские статьи о подлодках частью антироссийской кампании

Москва считает британские статьи о подлодках частью антироссийской кампании

12 часов назад
В сборную Бразилии впервые за 100 лет вызван игрок из другой страны

В сборную Бразилии впервые за 100 лет вызван игрок из другой страны

12 часов назад
Евгений Леонов-Гладышев остается в реанимации в тяжелом состоянии

Евгений Леонов-Гладышев остается в реанимации в тяжелом состоянии

13 часов назад
Евгения Медведева ответила фанату на обвинения в предательстве

Евгения Медведева ответила фанату на обвинения в предательстве

13 часов назад
В Иркутской области был сожжен автомобиль Infiniti главы города. Видео

В Иркутской области был сожжен автомобиль Infiniti главы города. Видео

13 часов назад
Женщины решили просушить одежду над Вечным огнем в Пятигорске. Видео

Женщины решили просушить одежду над Вечным огнем в Пятигорске. Видео

14 часов назад
Гимнастка Елена Шушунова похоронена в Санкт-Петербурге

Гимнастка Елена Шушунова похоронена в Санкт-Петербурге

14 часов назад
Порошенко запретил взыскивать долги с оборонки в пользу России

Порошенко запретил взыскивать долги с оборонки в пользу России

14 часов назад
Старт продаж Volkswagen Golf в России: мы узнали дату

Старт продаж Volkswagen Golf в России: мы узнали дату

15 часов назад
У берегов Африки пропал танкер с российскими и грузинскими моряками

У берегов Африки пропал танкер с российскими и грузинскими моряками

15 часов назад
На Украине ответили на обвинения в ударе в спину США

На Украине ответили на обвинения в ударе в спину США

16 часов назад
Следком: Сулейманов украл 210 миллионов при помощи мертвых душ

Следком: Сулейманов украл 210 миллионов при помощи мертвых душ

16 часов назад
Судьба стадиона: как будут развивать арены после чемпионата мира

Судьба стадиона: как будут развивать арены после чемпионата мира

18 часов назад
Как выбрать духи, чтобы потом они не пылились на полке

Как выбрать духи, чтобы потом они не пылились на полке

15 часов назад
Новый тест предскажет риск развития пяти опасных болезней

Новый тест предскажет риск развития пяти опасных болезней

15 часов назад
Все мультфильмы Эдуарда Успенского: от культовых до редчайших

Все мультфильмы Эдуарда Успенского: от культовых до редчайших

17 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 18 августа 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 18 августа 2018 года

18.08.2018 02:35
126
Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали

Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали

17.08.2018 14:13
Степной ориентир: история корабля в забайкальской степи

Степной ориентир: история корабля в забайкальской степи

17.08.2018 13:45
Игра про бомжей собирает деньги на помощь бездомным

Игра про бомжей собирает деньги на помощь бездомным

17.08.2018 10:44