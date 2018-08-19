После поединка с Джонсоном Александру Емельяненко понадобилась помощь врачей

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко после прошедшего в Москве поединка с американцем Тони Джонсоном отправился в больницу, чтобы проверить состояние здоровья и зашить полученные рассечения.

По данным медиков, жизни Емельяненко ничто не угрожает – у него ушибы, гематомы и рассечения, полученные в ходе поединка с американцем, передает ТАСС.

Московский бой Александра Емельяненко и Тони Джонсона в Москве завершился ничьей. Этот поединок был главным событием вечера 50-го турнира World Fighting Championship Akhmat, по итогам которого в настоящий момент в активе Емельяненко-младшего 28 побед при семи поражениях и одной ничьей., на счету Джонсона — 11 побед, четыре поражения и одна ничья, сообщает РИА Новости.