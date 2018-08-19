У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение

Геологическая служба США сообщила, что в воскресенье, 19 августа, в акватории Тихого океана неподалеку от побережья Республики Фиджи. Произошло землетрясение магнитудой 8,2.

Эпицентр сейсмического события был зафиксирован в 282 километрах к северо-востоку от города Левука на острове Овалау, его очаг залегал на глубине 560 километров, передает ТАСС.

Так как очаг землетрясения находился на очень большой глубине под поверхностью морского дня, угрозы возникновения цунами не возникло.