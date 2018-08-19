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Задержание Марии Бутиной 22 минуты назад
Марию Бутину заточили в одиночную камеру
Арестованную в США гражданку России Марию Бутину, в минувшую пятницу этапированную без предупреждения в кандалах в тюрьму в Александрии, экстренно посетили российские дипломаты.
В сообщении, размещенном на странице дипмиссии в социальной сети Facebook, констатируется: "Мы продолжим добиваться освобождения Марии. В госдеп будет направлен очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке, и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее".
По информации дипломатов, положение арестованной американскими властями по явно надуманному обвинению продолжает ухудшаться. Очевидно, что дополнительными унижениями и психологическим давлением россиянку пытаются сломить.
Стали известны подробности неожиданного перевода Марии Бутиной из тюрьмы в Вашингтоне. Так, перед переводом у нее забрали все личные вещи, включая книги, полотенца, кроссовки и предметы гигиены, а пребывание в этой тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием. В Александрии россиянка будет содержаться в режиме так называемой "административной сегрегации", то есть, изоляции — ее собираются держать взаперти в одиночной камере.
Как подчеркнули в российской дипмиссии, к американскому правосудию появляется все больше вопросов к американскому правосудию, так как вменяемые Бутиной провинности еще до решения суда обрекают Марию на страдания, находящиеся на грани пыток. Российские дипломаты ожидают решительного осуждения действий властей США со стороны правозащитных организаций, передает "Интерфакс".
Как сообщалось, 16 июля текущего года министерство юстиции США предъявило обвинения 29-летней гражданке России Марии Бутиной в преступном сговоре и работе в США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора.
По версии следствия, россиянка, как минимум, с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США. В суде Мария Бутина не признала предъявленных ей обвинений.
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