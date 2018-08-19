ДТП на Ставрополье унесло жизнь двух человек, более 20 пострадали

В результате произошедшего на Ставрополье ДТП с участием рейсового автобуса погибли два человека — водитель и один из пассажиров, еще 26 пострадали. Всего на момент аварии в автобусе находились два водителя и 40 пассажиров. Один из погибших был гражданином Грузии.

Трагический инцидент произошел в Андроповском районе края на трассе "Кавказ". Следовавший по маршруту Тбилиси-Краснодар рейсовый автобус столкнулись с грузовиком "КамАЗ" с прицепом, передает РИА Новости.

Пострадавших в ДТП доставляют в лечебные учреждения Андроповского района и города Невинномысска, их количество уточняется. Водитель грузового автомобиля не пострадал.