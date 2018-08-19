В Таиланде неизвестные обстреляли машину с семьей полицейского

В южной провинции Таиланда Паттани в результате нападения неизвестных злоумышленников полицейский и его жена получили пулевые ранения. Находившаяся вместе с родителями их 2-месячная дочь не пострадала.

Нападение было совершено в тот момент, когда семья возвращалась домой. Огонь велся людьми, спрятавшимися по обе стороны дороги. Получившему ранение полицейскому удалось увести автомобиль в безопасное место, откуда местные жители доставили пострадавших в больницу, передает ТАСС.

По предварительным данным, за нападением могут стоять вооруженные формирования, более 10 лет действующие на мусульманском юге Таиланда и добивающиеся отделения и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват.