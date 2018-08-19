Сергей Карякин проиграл на старте турнира в Сент-Луисе

В американском Сент-Луисе начался турнир с участием многих ведущих шахматистов мира. Россиянин Сергей Карякин в первом матче уступил армянскому гроссмейстеру Левону Ароняну.

Сергей Карякин играл черными и потерпел поражение в партии с Левоном Ароняном. Второй российский шахматист Александр Грищук также черными сыграл вничью с претендентом на шахматную корону Фабиано Каруаной (США). Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен завершил вничью партию с французом Максимом Вашье-Лагравом. Также не выявили победителя Хикару Накамура (США) — Вишванатан Ананд (Индия). Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров выиграл у американца Уэсли Со.

Турнир с призовым фондом 300 тысяч долларов будет длиться до 27 августа. Соревнования будут проходить в один круг с классическим контролем времени — по 100 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.