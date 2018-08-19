Суданца, давившего людей в центре Лондона, обвинили в покушении на убийство

Британская полиция предъявила обвинения подозреваемому в наезде на людей у здания парламента в Лондоне. Об этом говорится на официальном сайте Скотланд-Ярда. Выходца из Судана обвиняют в покушении на убийство. Он предстанет перед судом в понедельник.

14 августа легковой автомобиль врезался в прохожих и полицейских около здания британского парламента, а затем протаранил ограду здания. Пострадали три человека, напоминает телеканал "Россия 24". Водителя задержали сразу. Он отказался сотрудничать со следствием. Полиция расследует это дело, как теракт из-за схожести с другими подобными происшествиями в Европе.