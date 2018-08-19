Концерт группы Backstreet Boys отменен из-за рухнувшей арки: 14 пострадавших

В американском штате Оклахома из-за падения временной входной арки, возведенной для прохода зрителей на концерт популярной поп-группы Backstreet Boys, пострадали не менее 14 человек. Выступление было отменено.

По данным представителей казино WinStar World Casino, где должен был состояться концерт коллектива, на входную арку обрушился ветер скоростью 70-80 миль в час и сильный дождь. Пострадавшие получили медицинскую помощь на месте, после чего были доставлены в больницу.

Основанный в 1993 году музыкальный коллектив Backstreet Boys был очень популярен в США и во всем мире до начала 2000-х годов. Каждый из девяти альбомов группы достигал топ-10 в хит-параде влиятельного американского журнала Billboard.