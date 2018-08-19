ДТП в Ставропольском крае: семеро пострадавших - в тяжелом состоянии

Пункт временного размещения создан для пассажиров автобуса "Сетра", попавшего в ДТП в Ставропольском крае. Туда доставили 22 человека, не пострадавших в аварии. Пассажиры пробудут в пункте, пока будет решаться вопрос о продолжении их поездки. Ожидается, что администрация села Куршава выделит для них автобус.

Столкновение произошло на федеральной трассе "Кавказ" минувшей ночью. Автобус с 40 пассажирами врезался в "КАМАЗ", ехавший в том же направлении, и вылетел в кювет.

Два человека погибли, ещё 28, по последним данным, пострадали. Семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, из них двое детей. На месте ДТП образовалась пробка, передает телеканал "Россия 24". По предварительной информации, виноват водитель автобуса — он не справился с управлением.