Авиация МЧС тушит горящий камыш в Анапе

Пожарные возобновили тушение горящего камыша на площади 1,5 тысячи квадратных метров на реке Анапка. Пожар начался в субботу днем, пишет ТАСС.

В помощь сотрудникам МЧС направили авиацию. С огнем борются 49 пожарных и 15 единиц техники.

Семья, проживающая рядом с зоной ЧП, попросила об эвакуации. Эксперты не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций угарного газа в районе.