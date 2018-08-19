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19 августа 201809:40

Авиация МЧС тушит горящий камыш в Анапе

Пожарные возобновили тушение горящего камыша на площади 1,5 тысячи квадратных метров на реке Анапка. Пожар начался в субботу днем, пишет ТАСС.

В помощь сотрудникам МЧС направили авиацию. С огнем борются 49 пожарных и 15 единиц техники.

Семья, проживающая рядом с зоной ЧП, попросила об эвакуации. Эксперты не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций угарного газа в районе.

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