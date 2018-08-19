В Афганистане талибы захватили военную базу: убиты десятки солдат

Талибы перешли в наступление в южной части афганской провинции Фарьяб. Им удалось захватить военную базу, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, убиты 17 военнослужащих армии Афганистана и еще 12 ранены. Неизвестна судьба около 100 афганских солдат.

Армии Афганистана приходится сражаться на два фронта: против радикального движения "Талибан" (запрещена в РФ) и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).