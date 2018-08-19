Косачев: встреча Путина и Меркель - событие мирового масштаба

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал итоги саммита президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Лидеры двух стран встретились в субботу под Берлином.

Косачев считает саммит Путина и Меркель событием мирового масштаба, ведь лидеры двух стран смогли откровенно поговорить о важных проблемах. "От российского-германского диалога в мировых делах зависит не меньше, а быть может — и больше, чем от контактов между Москвой и Вашингтоном", — написал Косачев в Facebook.

Косачев с оптимизмом смотрит на будущее российско-германских контактов из-за совпадения интересов двух стран.