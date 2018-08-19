Трамп уверен в полезности встреч с мировыми лидерами

Президент США Дональд Трамп уверен в полезности своих встреч с главами других государств. "Вы ничего не потеряете, но многое можете приобрести", — сообщил Трамп в Twitter.

Трамп положительно оценил итоги его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ын. По словам Трампа, итогом стало прекращение Северной Кореей ракетных испытаний, и возвращение тел погибших американских солдат на родину.

"У нас была потрясающая встреча с президентом Владимиром Путиным. Многое было осуществлено. Все будет только улучшаться", — заверил Трамп.

Путин и Трамп встретились 16 июля в Хельсинки.