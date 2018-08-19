Хабиб Нурмагомедов: хочу сокрушить Макгрегора, как цыпленка

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор встретятся в рамках турнира UFC229 6 октября в Лас-Вегасе (США). Нурмагомедов будет защищать свой титул чемпиона мира в легком весе.

Хабиб Нурмагомедов написал на своей странице в соцсети, что силы его предстоящего соперника преувеличены. Российский боец не сомневается в своей победе над ирландцем. "Этот бой – самый громкий в истории UFC. Люди хотят его увидеть. Конора переоценивают. Он очень популярен, у него громкое имя, но у него только один шанс – удачный удар. У него есть только левая рука, и все. А что насчет борьбы, захватов? Моя мечта – сокрушить этого парня как цыпленка. Я хочу, чтобы "клетка" закрылась за нами, затем вы все увидите. Не понимаю, как он может победить меня", – приводит слова Нурмагомедова РИА Новости.

Тем временем, все билеты на бой между Нурмагомедовым и Макгрегором уже распроданы. Интригу противостоянию двух сильнейших бойцов в легком весе придает их взаимная неприязнь. Хабиб и Конор неоднократно обменивались едкими высказываниями в адрес друг друга.