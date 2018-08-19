В Москве мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

В воскресенье в Москве на Башиловской улице обнаружены трупы мужчины и женщины, пишет РИА Новости. Как сообщил источник агентства в полиции, мужчина застрелил свою бывшую жену из ружья и покончил с собой.

Следователи работают на месте трагедии у магазина "Магнолия". Возбуждено уголовное дело.