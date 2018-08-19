Диагноз Александра Емельяненко пока неизвестен

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был госпитализирован в одну из московских клиник после боя с американцем Тони Джонсоном. Сам поединок, проходивший в субботу вечером, завершился вничью.

В клубе "Ахмат", который представляет Александр Емельяненко, пока не знают диагноз бойца. Сам Емельяненко утверждает в соцсети, что его здоровью ничего не угрожает, выложив фотографию своего лица после боя. "Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб", приводит слова Александра РИА Новости.

Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн считает случившееся с Александром Емельяненко издержками профессии бойца. "Емельяненко уехал на скорой? Такое бывает в нашем спорте. Что-то травмируется, может, зашивать отправился. Какие-то вещи тяжело сделать в бытовых условиях, поэтому едут в больницу. Не знаю, по какой причине Александр поехал, но такое бывает", — цитирует Финкильштейна "Спорт-Экспресс".