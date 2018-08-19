19 августа 201811:58
В ДТП на Ставрополье погиб глава компании, которой принадлежит автобус
Представитель грузинского перевозчика "MiminoTrans-Ge" сообщил о гибели в автоаварии на Ставрополье главы компании. Он ехал в принадлежащем компании автобусе "Сетра", который врезался в попутный "КАМАЗ" с прицепом в ночь на воскресенье. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
Погибли два пассажира, десяткам потребовалась медицинская помощь.
"MiminoTrans-Ge" перевозит пассажиров межу городами Грузии и южной России, пишет ТАСС.
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