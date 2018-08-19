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19 августа 201811:49

Нетрезвый водитель перевернулся посреди улицы в Новосибирске. Видео

Youtube/Борода NSK

В ночь на воскресенье, 19 августа, в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора очевидца.

 

Как рассказал автор видео, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на "островок безопасности", после чего его транспортное средство перевернулось на крышу и проехало пару десятков метров в таком положении.

Люди, оказавшиеся поблизости от места аварии, совместно с прибывшими полицейскими извлекли из легковушки водителя, который серьезно не пострадал, и вернули автомобиль в более привычное положение, поставив его на "четыре колеса".

По словам пользователя, разместившего ролик в сети, мужчина, находившийся за рулем Toyota, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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