Опубликованы кадры с места серьезного ДТП в Подмосковье, где пострадали два человека

Авария с участием кроссовера и грузового фургона произошла ранним утром в воскресенье, 19 августа, на Ленинградском шоссе в Солнечногорском районе Московской области.

По данным СМИ, Hyundai, перевозивший продукцию Клинского мясокомбината, столкнулся с попутным автомобилем BMW.

В результате инцидента два человека получили травмы, пострадавшим потребовалась госпитализация.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.