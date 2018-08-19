Криштиану Роналду сломал нос вратарю "Кьево"

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду дебютировал в составе "Ювентуса". Португалец не смог поразить ворота "Кьево", но нанес серьезную травму вратарю соперника Стефано Соррентино.

На последней минуте встречи при счете 2:2 Криштиану Роналду столкнулся с Соррентино и неумышленно нанес тому травму. Вратаря пришлось заменить. Медицинское обследование выявило у 39-летнего Стефано Соррентино перелом носа и сотрясение мозга. Голкипер выбыл из строя минимум на месяц.

Запасной вратарь "Кьево" Андреа Секулин неудачно вошел в игру. Он тут же пропустил мяч, и "Ювентус" сумел добиться нелегкой победы с результатом 3:2.