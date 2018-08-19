СКР выявил взяточников в РКК "Энергия"

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин распорядился максимально содействовать работе сотрудников Следственного комитета Московской области в выявлении фактов коррупции в компании.

Как сообщили в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса", уже есть подозреваемые во взятках из руководящего состава ракетно-космической корпорации "Энергия", которые задержаны и признались в своих противоправных действиях. Суд определит для них меру пресечения в понедельник.

Ранее генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить отчетность РКК "Энергия", пишет ТАСС.

В "Роскосмосе" обещают жестко бороться с любыми махинациями и коррупцией. Глава корпорации Дмитрий Рогозин до назначения на должность генерального директора уже боролся с коррупцией в совете при президенте России.