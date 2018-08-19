Клаудио Раньери может возглавить "Бордо"

Французский "Бордо" намерен пригласить на должность главного тренера Клаудио Раньери. В прошлом сезоне 66-летний итальянский специалист тренировал "Нант".

"Бордо" расстался с главным тренером Густаво Пойетом, допустившим критические высказывания в адрес руководства. Аквитанцев возглавил Жослен Гурвеннек, однако он рассматривается, как временная фигура. Про информации "Спорт-Экспресс", "Бордо" намерен предложить контракт Клаудио Раньери.

Клаудио Раньери известен по работе, как с итальянскими, так и зарубежными клубами. Наибольший успех итальянца в последнее время, — выигрыш с "Лестером" титула чемпиона Англии в сезоне 2015/16.