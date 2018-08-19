Сразу 16 медсестер аризонской больницы оказались беременны

16 аризонских медсестер из клиники Banner Desert Medical Center забеременели с разницей в три месяца, хотя массовый декрет не был запланирован. Дети появятся на свет в октябре – январе.

Фото будущих мам опубликовала одна из медсестер – Эшли Адкинс в Facebook.

В Аризоне декретный отпуск составляет 12 недель.