Американскую чиновницу наказали за портрет Путина в Капитолии

В США выяснили загадку появления портрета президента России Владимира Путина в галерее портретов президентов США в Капитолии штата Колорадо. В конце июля портрет российского президента был размещен на подставке рядом со стеной с изображениями его американских коллег.

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today...#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM — Steve Fenberg (@SteveFenberg) 26 июля 2018 г.

Выяснилось, что пронести портрет в здание Капитолия членам либеральной организации ProgressNow Colorado помогла сотрудница аппарата спикера парламента штата — члена Демократической партии Крисанты Дюран. Девушка помогла шутникам пройти в здание, использовав свой электронный пропуск.

По сообщению одного из местных новостных порталов, сотрудницу зовут Кэти Марч. С девушкой побеседовала полиция штата, на нее наложили дисциплинарное взыскание и лишили доступа в здание Капитолия штата.

Сама Крисанта Дюран заявила, что действия девушки не были санкционированы руководством парламента штата. Извинений от спикера не последовало, пишет The Denver Post.

Исполнительный директор ProgressNow Colorado Иэн Силвери выразил сожаление по поводу того, что Марч лишилась допуска в Капитолий, и надежду на то, что этот удачный пранк поспособствовал более широкой осведомленности американцев по поводу идущего в США расследования якобы имевшего место вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году.