Кадыров не считает Темирханова героем

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что попытки героизировать Юсупа Темирханова, обвиненного в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова, носят беспочвенный характер.

"Стремление героизировать Темирханова в связи с убийством Буданова носит беспочвенный характер. Эти попытки бездоказательны и неубедительны", — сказал глава Чечни в интервью "Интерфаксу".

Кадыров напомнил, что Темирханов так и не сознался в убийстве полковника российской армии, даже находясь при смерти. Он не исключает, что приговор Темирханову мог быть вынесен в результате судебной ошибки. А символом бесчестия для чеченцев был и остается сам полковник Буданов, отметил Кадыров.

Командир гвардейского танкового полка Юрий Буданов во время Второй Чеченской войны был обвинен в похищении и убийстве 18-летней Эльзы Кунгаевой, которую военный считал снайпером. Во время допроса Кунгаева была задушена, состояние аффекта суд не признал. Буданова осудили на 10 лет, лишили звания полковника и государственных наград. Из колонии строгого режима он вышел в 2009 году и 10 июня 2011 года был застрелен в Москве уроженцем Чечни Юсупом Темирхановым. По версии следствия, Темирханов решил отомстить Буданову за причастность к убийству его отца в Чечне в 2000 году, в период проведения контртеррористической операции.

На месте гибели полковника, на Комсомольском проспекте в Москве, установлена мемориальная плита в память о нем.

Темирханов был осужден за убийство Буданова на 15 лет и отбывал наказание в омской колонии. 3 августа он скончался в больнице от сердечного приступа. После сообщения о смерти Темирханова в селение Гелдаган, где его планировалось похоронить, приехали несколько тысяч человек из Чечни, Ингушетии и Дагестана. У въезда в село выстроилась многокилометровая колонна машин: из-за большого скопления люди оставляли автомобили и пешком шли к мечети.

На похоронах Темирханова присутствовал президент Чечни Рамзан Кадыров и отец Эльзы Кунгаевой, приехавший из Норвегии, где сейчас проживает с семьей.