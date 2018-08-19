Машина влетела в толпу у французского клуба

Во французском департаменте Нор у ночного клуба в коммуне Камбре на своем автомобиле врезался в толпу молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Семеро получили травмы, для эвакуации двоих тяжелораненых пришлось вызывать вертолет.

Причина произошедшего устанавливается, но есть версия, что 18-летний водитель поссорился с сотрудником клуба, передает РИА Новости.