Путин может приехать на свадьбу Ким и Шредера

После прошедших накануне переговоров Владимира Путина с бундесканцлером Ангелой Меркель в Германии не исключают скорого возвращения российского президента в Берлин — уже с частным визитом. По данным немецкого таблоида Bild, Путин может прибыть туда в октябре на свадьбу своего друга — предыдущего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Невеста 74-летнего экс-канцлера ФРГ — гражданка Республики Корея Ким Со Ен. По имеющейся информации, церемония бракосочетания Шредера и Ким Со Ен запланирована 5 октября в берлинском Hotel Adlon Kempinski — одном из самых знаменитых отелей Германии, который находится неподалеку от Бранденбургских ворот.

В середине сентября в Берлине ждут российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, добавляет Bild. Также Меркель и Путин приглашены посетить Турцию для переговоров по Сирии. Приглашение поступило от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — правда, пока неясно, когда может пройти такая встреча и состоится ли она вообще.

Накануне перед визитом в Берлин для переговоров с Ангелой Меркель Владимир Путин сделал остановку в Австрии, побывав на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Мейлингера.