Боец Александр Шлеменко уйдет из Bellator в октябре

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко намерен покинуть Bellator ближайшей осенью. Ранее Шлеменко становился чемпионом Bellator в среднем весе.

Александр проведет свой последний поединок в Bellator 12 или 13 октября. Контракт 34-летнего Шлеменко с организацией истекает. "Известна пока только дата — это либо 12, либо 13 октября. Но соперника пока, к сожалению, никак не могу сообщить. Я готовлюсь и планирую вернуться в эти числа в Америку", — сказал Шлеменко ТАСС.

Решение Александра Шлеменко покинуть Bellator во многом обусловлено его неудачей в бою с бразильцем Бруно Силвой. В июне Шлеменко уступил Силве нокаутом. Всего на счету Александра 68 боев, в которых он одержал 55 побед.