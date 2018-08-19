Модернизированный Ми-26Т2В совершил первый полет

В воскресенье на предприятии "Роствертол" совершил первый полет модернизированный вертолет Ми-26Т2В. В холдинге "Вертолеты России" вертолет назвали уникальной машиной, пишет РИА Новости. Модернизация значительно увеличила сферы применения Ми-26, а по грузоподъемности ему нет равных в мире.

По словам директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова, российские ВКС будут получать по госзаказу именно Ми-26Т2В. В холдинге также рассчитывают на контракты в странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский рассказал, что модернизированным вертолетом значительно легче управлять экипажу, так как полет и посадка автоматизированы. Бортовой комплекс обороны повысит выживаемость машины над полем боя, защищая от ракет ЗРК ПВО.

Пять членов экипажа могут выполнять поставленные задачи в любом регионе, днем и ночью.