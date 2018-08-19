В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и области на понедельник в связи с высокой пожароопасностью.

Гидрометцентр России предупредил о повышении уровня погодной опасности до "желтого". Это следует из прогностической карты, размещенной на сайте ведомства.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 20 августа, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 24 градусов.