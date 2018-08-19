Трампу не понравилось, что его советника назвали "крысой"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал газету The New York Times за статью, в которой его советника Дона Мак Гана называли крысой. Ранее советник дал показания по делу о предполагаемом российском вмешательстве в выборы.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что сам разрешил Мак Гану и другим дать показания, хотя это было необязательно.

"Мне нечего скрывать, я лишь прошу открытости для того, чтобы ужасная "охота на ведьм" завершилась", —заявил американский лидер.

Кроме того, Трамп считает, что СМИ и специальный прокурор Роберт Мюллер уделяют слишком много внимания расследованию, забывая о реальных преступлениях.

В США расследуется дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Кремль не раз эти обвинения опровергал. Расследованием занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Между тем глава комитета сената США по разведке Ричард Берр заявил, что более чем за полтора года он не нашел доказательств "тайной договоренности или сговора" Трампа с Москвой. Ранее Трамп уже призывал Мюллера закончить это расследование, которое напоминает "мошенническую охоту на ведьм" и пятнает США.