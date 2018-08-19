Свадьба Шредера: Песков уточнил планы Путина

Планов приехать на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера у президента России Владимира Путина пока нет. Не было и разговоров об этом, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

О том, что Путин может в начале октября посетить свадьбу своего друга Герхарда Шредера и его избранницы, гражданки Южной Кореи Ким Со Ен, написал немецкий таблоид Bild. По его данным, церемония бракосочетания запланирована на 5 октября в одном из самых знаменитых отелей Германии — берлинском Hotel Adlon Kempinski неподалеку от Бранденбургских ворот.

Накануне перед визитом в Берлин для переговоров с Ангелой Меркель Владимир Путин сделал остановку в Австрии, побывав на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Мейлингера.