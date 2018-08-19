Опубликовано видео с места наезда на людей у клуба во Франции

В сети размещены кадры из коммуны Камбре во французском департаменте Нор, где ранним утром в воскресенье, 19 августа, легковой автомобиль Audi совершил наезда на толпу, собравшихся около клуба.

По имеющимся данным, 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения въехал в группу людей, стоявших у входа в увеселительной заведение.

В результате его действий пострадали семь человек, двое тяжелораненых были эвакуированы в больницу медицинским вертолетом.

По одной из версий, причинами, побудившими юношу совершить таран, могла стать личная неприязнь, вызванная ссорой с сотрудником клуба.

Водитель задержан, с ним работают полицейские.