США обвинили Иран, Китай, КНДР и Россию во вмешательстве в выборы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон дал интервью телеканалу ABC подтвердил опасения Белого дома, что промежуточные выборы в 2018 году могут быть скомпрометированы. Болтон убежден в реальности желания Китая, Ирана и КНДР и России повлиять на выбор избирателей, пишет ТАСС.

"Я не буду вдаваться в подробности, но на выборах эти четыре страны вызывают самые большие опасения", — отметил Болтон.

Доказательств планируемых манипуляций или имевших место во время прошлой президентской компании советник не привел.

Спецпрокурор Роберт Мюллер более полутора лет расследует "вмешательство" России и возможный сговор между помощниками Трампа и Москвой, но никаких фактов в подтверждении этого ему обнаружить не удалось.