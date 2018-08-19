Авто из свадебного кортежа столкнулось с грузовиком на встречке в Чувашии

Пассажирка автомобиля свадебного кортежа погибла при столкновении с грузовиком.

ДТП произошло на дороге под Чебоксарами возле деревни Мачамуши в 11.30 по московскому времени, об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Двигаясь в сторону чувашской столицы, одна из машин кортежа по неизвестной пока причине выехала на встречную полосу. По одной из версий, водитель автомобиля "Лада-приора" совершал обгон и просто не успел завершить маневр.

От столкновения "Лады" с грузовым автомобилем "Мерседес" водитель легковушки получил травмы, сейчас он доставлен в местную больницу, где ему оказывают помощь. Пассажирка, сидевшая на переднем сидении, скончалась на месте аварии.

Ранее в Чебоксарах в лобовом столкновении с легковым автомобилем погиб велосипедист.