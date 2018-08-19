Экс-теннисист признался в организации "договорняка" и продаже наркотиков

Австралиец Айзек Фрост признался в том, что в бытность профессиональным теннисистом он стал организатором договорного поединка. Кроме того, он сообщил, что также торговал наркотиками. За добровольное признание он избежал тюремного срока.

В 2016 году на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Виктории Фрост в очном матче со своим соотечественником Оливером Андерсоном договорился о своей победе в первом сете. Как сообщает ТАСС, оба спортсмена сделали ставки в букмекерской конторе на данный результат в размере двух тысяч долларов и выиграли десять тысяч. Также они сделали ряд мелких ставок и выиграли еще 7736 долларов.

По итогам судебного дела Фрост был приговорен к 220 часам общественных работ. Свою теннисную карьеру он завершил в 2016 году, став тренером. По его собственному признанию, судебное разбирательство негативно повлияло на его тренерскую карьеру.