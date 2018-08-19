Ким заявил, что северокорейцы "пишут историю чуда"

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время посещения стройки в уезде Самчжиён заявил, что хотя социалистическому развитию страны изо всех сил мешают враждебные силы, его полный энтузиазма народ пишет историю чуда.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые жесткие международные санкции в отношении Северной Кореи, требующие даже отказа от северокорейской рабочей силы, передает РИА Новости.

В среду США расширили свой санкционный список против КНДР.