В Петербурге простились с "бессмертным" знатоком Михаилом Бассом

Церемония прощания с петербургским биологом и участником телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Михаилом Бассом прошла в воскресенье в Северной столице.

Басс скончался 12 августа от острого прогрессировавшего лейкоза. Лечение в израильской клинике не помогло.

Член интеллектуального Клуба знатоков родился в Ленинграде в 1970 году, закончил факультет биофизики политехнического института. Преподавал во Дворце пионеров, занимался орнитофауной. Был тренером команды Большой Хоральной синагоги Санкт-Петербурга, выступал судьей на любительских турнирах.

В телевизионной игре "Что? "Где? Когда?" Басс дебютировал в 1992 году, стал одним из самых известных игроков команды Алексея Блинова и обладателем титула "Бессмертный член клуба".

Простились с Бассом в Мариинской больнице на Литейном проспекте. Похороны прошли на кладбище памяти жертв 9-го января. Проститься с Бассом пришли более 150 человек: коллеги, друзья, ученики.