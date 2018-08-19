Трамп грозит военным бюджетом России и санкциями союзникам по НАТО
В Вашингтоне крайне нервно отреагировали на встречу российского президента и канцлера Германии. Прямо во время переговоров Путина и Меркель американские СМИ распространили информацию о готовности Штатов ввести санкции против участников "Северного потока-2". То есть, Дональд Трамп продолжает гнуть свою линию по продвижению американских интересов. Любыми способами и любыми средствами. На этой неделе в США приняли самый большой в истории военный бюджет. Его объем превышает суммарный военный бюджет последующих десяти государств. Причем отдельными строками там выделены средства на сдерживание России и Китая.
Подписание рекордного по затратам оборонного бюджета США пытались обставить подороже. На глазах у Дональда Трампа происходила быстрая переброска сил. Освоение гигантских средств, а именно 716 миллиардов долларов, Пентагоном и военными подрядчиками тоже должно пройти ритмично.
Увеличить финансирование армии — одно из предвыборных обещаний Трампа, которое он выполняет, несмотря на то что госдолг США превысил 21 триллион долларов.
"У нас есть 716 миллиардов долларов, чтобы обеспечить нашу армию лучшими самолетами, кораблями, танками и ракетами в любой точке мира, — заявил Трамп. — Америка миролюбивая страна, но если на нас нападут, мы дадим отпор и одержим победу. Правильно, генералы? Можете поверить мне, генералы".
На эти деньги США разработают новые ядерные боеголовки малой мощности для подлодок, закупят 135 танков Abrams, 60 БМП Bradley, столько же вертолетов Apache и 77 истребителей F-35. А также десяток разведывательных противолодочных самолетов P8 Poseidon — их регулярно перехватывают недалеко от государственных границ над Черным и Балтийским морями российские истребители, но визиты явно продолжатся.
На натовской базе Сигонелла в Италии и британской Лоссимут под разведчиков построят новую инфраструктуру. Это лишь малая часть того, что США запланировали в будущем году в рамках так называемой европейской инициативы сдерживания, направленной против России.
От пирога размером более чем в 6 миллиардов долларов достанется многим. Польше прокладывают рельсы и строят пункты формирования воинских эшелонов на десятки миллионов долларов, на базе в Румынии Михаил-Когэлничану устроят склад взрывчатки. 5 миллионов долларов перепадет Болгарии — в Новом Селе появится место хранения боеприпасов, а к северу в Прибалтике — база эстонского спецназа. Значительные вложения получат в немецком Рамштайне, десятки миллионов долларов выделены греческой базе ВМС Суда-Бей и испанской базе Рота, которая и без того полностью финансируется США.
Американский оборонный бюджет 2019 года, где так много о противостоянии с Россией, назван именем сенатора Джона Маккейна. "В этом году оборонный бюджет дает важную возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущему количеству вызовов. Я тронут, что мои коллеги в конгрессе решили назвать закон моим именем", — отреагировал сенатор.
Больной раком мозга Маккейн не может голосовать дистанционно, из Аризоны, где проходит терапию, но по-прежнему пишет антироссийские законопроекты. В соавторстве с другими сенаторами в Конгрессе зарегистрировал очередной, под номером 3336, о новых санкциях против России. Текст с угрозами и ограничительными мерами не уместился даже на ста страницах.
И еще одна добавилась при его внесении, под номером 57, где, к примеру, поясняется, что санкции могут быть наложены на любой финансовый инструмент сроком погашения более 14 дней, который президент США сочтет российским госдолгом, а также под ограничения может попасть долг российских госбанков.
Отдельные санкции готовит и администрация Трампа и угрожает не только Москве, но даже европейским союзникам по НАТО — по данным WSJ набор мер против участников проекта "Северный поток-2" уже готов.
Наказывать самые разные страны США собираются и за покупку российского оружия, и за торговлю с Ираном.
"Если вы накладываете слишком много санкций, применяете их безрассудно, если на вашей стороне недостаточно союзников, то ваш вес на международной арене со временем уменьшается. Если остальной мир не понимает мотивов введения вами тех или иных санкций, они могут для себя решить, что и придерживаться их не стоит", — комментирует Нил Бахтия, научный сотрудник Центра новой американской безопасности.
Такой санкционный режим уже начинает трещать по швам. Евросоюз начал блокировать американские санкции против Ирана, Китай заявил, что не только не свернет, а нарастит сотрудничество с Тегераном, а Турция, несмотря на угрозы санкций и отказ США поставлять новейшие истребители F-35, не отказалась от покупки российских систем ПВО С-400. Таким образом американские санкции все чаще не просто не достигают цели, а возвращаются бумерангом к тем, кто их запустил.
Сейчас
Сулейманов арестован
Картина дня
-
Танец Путина и казачьи песни: как гуляли на свадьбе Кнайсль и Мейлингера
- Замгендиректора "Энергии" задержали за взятки
- ДТП на Ставрополье: погибли люди
- На концерте Backstreet Boys упала входная арка
- Школьник спас свою маму, расклеив объявления
Самое читаемое
-
Ученые выяснили, в каком возрасте люди наиболее привлекательны для противоположного пола
- Сын экс-депутата Госдумы покончил с собой вместе с девушкой
- Жена и сын футболита Жиркова едва не утонули в Испании
- Звезду "Минуты славы" зарезали в собственном доме
- Смертельное ДТП в Краснодарском крае произошло из-за слетевшего тента. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Мажор уничтожил элитный суперкар с пробегом 25 км (фото)
- Старт продаж Volkswagen Golf в России: мы узнали дату
- Посмотрите, какой кроссовер везут в Россию китайцы!
- В Подмосковье заработал международный автодром
- Первый кроссовер УАЗ получит полный привод как у "Нивы"
Экономика
-
Банк России увеличил загрузку печатного станка
- Турция вслед за Россией избавляется от долларов
- За счет чего растет экономика США?
- Инженерная составляющая экосистемы "умного" здания
- СМИ: Всемирный банк имеет доступ к разработке федеральных законопроектов России
Недвижимость
-
Москвичка превратила квартиру в кладбище домашних животных
- Тадж-Махал может исчезнуть в ближайшие годы
- Для вегетарианцев начали строить правильные дома
- Что делать, если застройщик обанкротился
- Матильда рассказала, как поделила имущество со Шнуром
Вести.Медицина
-
Инструкция: что делать при укусе осы
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Кто такая Момо и что нужно знать об очередной «суицидальной игре» в сети
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- Как есть курицу и не отравиться: полезные советы
Вести в 20.00
-
Кофи Аннан. Человек, цементировавший ООН
- Петербургского скульптора подвела "Википедия"
- Российский пианист покоряет "Евровидение"
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- В Москве нашли груду брошенных документов. Что грозит виновным
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- МЧС предупредило москвичей о тумане
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Коломенское превратили в Древнюю Русь
- Фитнес-клуб оставил клиентов без денег и без спорта
- Эксперты обновляют ГОСТы на школьную форму
- Столицу ждет грандиозное пиротехническое шоу
- Фестивальные выходные: шоу фейерверков, джаз, исторические реконструкции и цветущие сады
Вести.Стиль
-
Самые главные азиатские косметические тренды 2018
- Матовая помада: как выбрать и пользоваться?
- Звездный гардероб: как правильно носить брючные костюмы?
- История парфюмерии: от сакральных благовоний до современных ароматов
- Топ-5 простых летних диетических салатов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Инженеры научились использовать обычный Wi-Fi для поиска в багаже металлов и жидкостей
- Больной фитопланктон может портить погоду
- Искусственный интеллект объяснит пациентам результаты анализов
- Расшифрован геном пшеницы, что когда-то считалось невозможным
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки