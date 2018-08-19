Замначальника отдела ГИБДД спровоцировал ДТП с пострадавшей в Саратове. Видео

Регистратор запечатлел момент аварии с участием сотрудника полиции, произошедшей в субботу, 18 августа, на пересечении улиц Большой Горной и Вольской в Саратове.

Женщина-водитель, управлявшая автомобилем Mazda, из которого велась съемка, начала движение после включения разрешающего сигнала светофора. Через несколько мгновений она протаранила "ВАЗ-2114", судя по кадрам видео попытавшегося проскочить перекресток на красный свет.

После столкновения "четырнадцатую" развернуло поперек дороги, и она сбила пешехода, находившегося на "зебре".

В результате инцидента пострадала женщина-пешеход, получившая травмы ног и мужчина, находившийся за рулем "ВАЗа", от которого, по словам очевидцев, якобы пахло алкоголем. По данным СМИ, он является заместителем начальника одного из отделов ГИБДД регионального ГУ МВД РФ.

Как сообщает портал "Версия-Саратов", по факту участия в аварии сотрудника правоохранительных органов назначено проведение служебной проверки.