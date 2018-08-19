Чемпион России по футболу забил свой первый мяч в 4 туре РПЛ

В чемпионате России по футболу продолжается четвертый тур. В Самаре на стадионе "Космос Арена" проходит поединок между "Крыльями Советов" и московским "Локомотивом". Железнодорожники, являющиеся чемпионом России, наконец прервали свою безголевую серию.

На 37 минуте в результате подачи углового Мануэлом Фернандешем удар по воротам наносил Джефферсон Фарфан, но голкипер "крылышек" Евгений Конюхов отбил мяч перед собой, после чего первым на добивании оказался польский хавбек "Локо" Гжегож Крыховяк. Именно он и расстрелял ворота самарцев.

Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу чемпиона страны.

Напомним, что в первых трех играх российской премьер-лиги "красно-зеленые" дважды сыграли в нулевую ничью (с "Уфой" и "Спартаком"), а также проиграли "Оренбургу" (0:1). Также они не забили в проигранном матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:1). В общей сложности подопечные Юрия Семина не могли поразить ворота соперников на протяжении 519 минут.