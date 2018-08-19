Отдельный самолет для мобильника: причуды богатых авиапассажиров

О самых причудливых запросах клиентов частных авиакомпаний пишет британская The Daily Mail. Многие из них касались их питомцев: например, пассажир, летевший из Европы в Америку, заказал дополнительную остановку по пути, чтобы его собака могла прогуляться по твердой земле и подышать свежим воздухом. Другой заказал изысканные сэндвичи, свежие фрукты и овощи для своего попугая.

Некоторые клиенты заказывают несколько частных самолетов сразу: например, один из них заказал два среднемагистральных лайнера Bombardier, чтобы перевезти свои личные вещи из одной страны в другую. Еще один клиент заказал четыре самолета, чтобы свозить большую семью из 36 взрослых и детей в развлекательный парк Disney World в Орландо, штат Флорида. Для этой семейной поездки потребовалось сразу девять экипажей.

Один особенно романтичный клиент запретил экипажу говорить его возлюбленной, куда они летят. Он также позаботился о музыке, цветах и шампанском в полете, чтобы сделать ей предложение в воздухе.

Другой клиент пожелал отпраздновать в воздухе свой 50-й день рождения — чтобы можно было зажечь свечи на торте, пришлось, в соответствии с правилами, взять на борт профессионального пожарного.

Несколько компаний рассказали о рейсах, на которых клиента даже не было на борту: требовалось перевезти их собак, попугаев, вино или личные вещи. Один раз предметом перевозки даже стал сотовый телефон, случайно забытый дома. Другому клиенту доставили самолетом в Чикаго еду, приготовленную в Нью-Йорке шеф-поваром, отмеченным ресторанным гидом "Мишлен".

А одна пара, зафрахтовав самолет на шесть часов почти за семизначную сумму, в полете наслаждалось вином, спа-процедурами и выступлением известного оперного певца — или певицы. При этом арендованный ими самолет приземлился в том же самом городе, откуда ранее вылетел.